«الأرصاد الجوية» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، حالة الطقس ودرجات الحرارة بمدن ومحافظات الجمهورية حتى الاثنين المقبل، حيث نشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات بجميع مدن الجمهورية.

حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل، تشهد اعتدال الحرارة حتى الجمعة المقبل، حيث تسجل الحرارة على القاهرة الكبرى بين 25 و26 درجة، وعلى محافظات جنوب البلاد بين 28 و30 درجة، في حين يشهد السبت المقبل تأثر البلاد بكتل هوائية في طبقات الجو العليا تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة الخميس 16 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 17 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

توقعات درجات الحرارة السبت المقبل 18-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد 19-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الاثنين 20-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.