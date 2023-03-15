عاصفة رملية تضرب القاهرة غدا الخميس.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس غدا، إذ الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ودافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحراراة على جنوب البلاد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض القاهرة لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة «عاصفة رملية»، وسط انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لانتشار الشبورة المائية التي تحد من الرؤية في الصباح الباكر وحتى سطوع أشعة الشمس، فضلاً عن برودة الطقس خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الخميس

سجلت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة ليلًا.

سجلت درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و15 درجة ليلًا.

سجلت درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و15 درجة ليلًا.

سجلت درجات الحرارة المتوفعة على جنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 16 مارس 2023

تنتشر الشبورة المائية وتصل إلى حد الضباب على بعض الطرق وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية.

إمكانية تساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين.

الرياح السطحية تكون من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.