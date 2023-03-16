رئيس كوريا الجنوبية: «بيونج يونج» ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية

أكد الرئيس الكوري الجنوبي «يون سيوك-يول» اليوم، أن كوريا الشمالية ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية، بعد وقت قصير من إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي عابر للقارات.

تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة

وأدلى «يون» بهذه التصريحات في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي، قبل توجهه إلى اليابان لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا»، وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب.

وقال المكتب الرئاسي إن «يون» أمر الجيش أيضا بتنفيذ التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل للحفاظ على وضع الاستعداد ضد كوريا الشمالية.