سيولة مرورية أمام قائدي السيارات بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

وسط انتشار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون المرور ورصد المخالفات المرورية على قائدي السيارات بشكل يومي، بينما تشهد الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة سهولة مرورية في حركة السيارات صباح اليوم الخميس.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالة المرورية، في الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة.

كثافات مرورية متحركة

كما ظهرت كثافات أمام قائدي السيارات في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد كما ظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

سيولة في حركة السيارات

فيما شهدت سيولة في حركة السيارات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وشارع الهرم وصولا إلى ميدان الرماية.