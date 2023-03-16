تجديد حبس المتهمين بحيازة نصف مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الفيوم، بتجديد حبس المتهمين بحيازة نصف مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم والدقهلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل عندما تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة من القبض على شخصين يقيمان في محافظة الفيوم حال استقلالهما سيارة «ربع نقل»، وعثر بحوزتهما على نصف مليون قطعة ألعاب نارية و300 كيلو جرام من مادة البارود و400 فتيل إشعال و2 هاتف محمول، واعترف المتهمون بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة حيالهم.

عقوبة المتهمين بحيازة الألعاب النارية

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحوز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، «بأن يتم معاقبة كل من يحوز مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد».

مصادرة محل الجريمة

وأضاف المحامي أن في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة، «بمصادرة محل الجريمة، كالمباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».