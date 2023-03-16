السيطرة على حريق شقة في مصر القديمة.. والخسائر مادية فقط

نشبت حريق محدود داخل إحدى الشقق، بمنطقة مصر القديمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة عليه دون إصابات بشرية، واقتصرت على الخسائر المادية فقط، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حالة وجود إصابات، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.