ندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع في عقار بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق ببنها، في محافظة القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب بحجرة نوم أطفال بشقة سكنية كائنة بالطابق الثالث بإحدى الأبراج السكنية بالكورنيش، حيث جرى على الفور الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له؛ دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بالطابق الثالث بإحدى الأبراج السكنية بكورنيش مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتبين أن الحريق شب في حجرة نوم أطفال كائنة بتلك الشقة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق وملابساته وسؤال مالك الشقة.

تفاصيل حريق بنها

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بعقار مكون من 6 أدوار بشارع النبراوي أمام نادى الشرطة ببنها بمنطقة سوق الخضار بمدينة بنها.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بنشوب حريق بالدور الثاني علوي، ووقوع حالتي اختناق خلال أعمال إطفاء الحريق وإصابة شخص آخر بقدمه وتلقي العلاج.

وانتقل نائبا رئيس مدينة ومركز بنها إيهاب محمد ومصطفى حسنين بتكليف من المحاسب محمد عبدالحميد مرعي، رئيس مدينة ومركز بنها، للوقوف على الوضع، ومتابعة حالة المبنى جراء الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وسيارتي إسعاف وتم تحويل المسارات المارة بالشارع، وتم السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.