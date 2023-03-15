ندب المعمل الجنائي لفحص حريق منزل في بنها دون خسائر بشرية

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق منزل بقرية بتمدة، وطلب تحريات المباحث وسؤال صاحب المنزل.

السيطرة على حريق بنها

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمنزل بقرية بتمدة مركز بنها، دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن خسائر مادية فقط، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسبابه وحصر التلفيات.

بلاغ بنشوب حريق ببنها

تلقى أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالى قرية بتمدة بمركز بنها، يفيد باندلاع حريق بمنزل وتمكن الأهالى من السيطرة عليه، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وتشكلت لجنة لتقدير الخسائر.

وبالفحص، تبين أن المنزل ملك «محمد توفيق» سائق، وأسفر الحريق عن خسائر مادية، ولا يوجد خسائر بالأرواح، جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق بندب العمل الجنائي لفحص الحريق وطلب تحريات المباحث وسؤال صاحب المنزل وتقدير الخسائر.