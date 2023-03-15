مصطفى عزت: مؤسسة أبوالعينين تتعاون مع كل شركاء «التحالف الوطني» لإنجاح «كتف في كتف»

قال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبوالعينين الخيرية، إحدى شركاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مبادرة «كتف فى كتف»، هى الأكبر فى تاريخ مصر، وتستهدف توزيع ٤ ملايين كرتونة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن انضمام المؤسسة إلى كيان التحالف الوطنى أضاف لها الكثير.

ما أهمية مبادرة «كتف فى كتف»؟

- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتؤكد أن المجتمع المدنى شريك للحكومة فى مواجهة التحديات.

بعد مرور عام على انضمام مؤسسة أبوالعينين للتحالف.. كيف تقيم التجربة؟

- انضمام مؤسسة أبوالعينين لكيان التحالف بالتأكيد أضاف لنا الكثير، لأن أى احتكاك بين الشركات والمصانع والهيئات وغيرها الكل بيستفيد منه، نفس الأمر برضه إحنا لما حصل احتكاك بينا وبين المؤسسات الخيرية الأخرى إحنا الاستفادة بينا كانت متبادلة، فالاحتكاك ده أدى إلى تجويد العمل أفضل من الأول، إضافة إلى أن انضمامنا للتحالف أدى لتوسيع خدماتنا، فبعد ما كان خدمتنا مقتصرة على نطاق جغرافى معين إحنا النهارده أصبحت الخدمة بتقدم على مستوى الجمهورية كلها، ومن جانب آخر كان تطور وتيرة العمل بصورة مستمرة من خلال التعاون بين جميع مؤسسات المجتمع المدنى التى كانت فى البداية بحدود 20 مؤسسة، بينما وصل عدد المؤسسات الآن إلى 33 مؤسسة، وهذا بالتأكيد يوسع مساحة العمل والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجاً.

كيف تشارك المؤسسة فى مبادرة «كتف فى كتف» التى أطلقها التحالف؟

- مبادرة «كتف فى كتف» تأتى استكمالاً لمبادرات يقدمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى منذ انطلاقه مارس الماضى مثل مبادرة «ستر وعافية»، و«خيرك سابق» حتى وصولنا لمبادرة «كتف فى كتف» التى تعتبر الأكبر فى تاريخ مصر، وتشارك فيها مؤسسة أبوالعينين بـ 200 ألف كرتونة غذائية، وتستهدف «كتف فى كتف» بشكل عام توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية، والأولوية للأسر الأكثر احتياجاً، وتصل إلى جميع المحافظات لتقدم الدعم لنحو 25 مليون مواطن، ومن جانب آخر، مبادرة «كتف فى كتف» دليل حى وواضح على تعاون كافة المؤسسات فى التحالف، لأن القائمين على تعبئة المواد الغذائية هم من المتطوعين فى مؤسسات التحالف وهم شريحة عريضة جداً ومهمة.

ماذا تقدم مؤسسة أبوالعينين فى شهر رمضان؟

- نقدم كل أنواع الخير والخدمات التى تحتاجها الأسر الأكثر احتياجاً على مدار 40 عاماً دون الارتباط بوقت معين، لكن بالطبع تزيد الفعاليات فى المواسم مثل شهر رمضان المبارك أو المولد النبوى الشريف، ونحن بالفعل نقوم بتوزيع 30 ألف كرتونة تموينية بمناسبة رمضان بخلاف مشاركتنا فى «كتف فى كتف» بـ200 ألف كرتونة، إضافة إلى تنظيم موائد الرحمن على مستوى الجمهورية، والمؤسسة تتابع دائماً ما يحدث فى جميع المحافظات حتى تتأكد من تطبيق آليات العمل الخاصة بها، والتأكد من كيفية معاملة الناس ونظافة المطابخ الخاصة بالمؤسسة، إضافة إلى الطبخ طوال العام لمرضى الفشل الكلوى والسرطان، وكذلك بالنسبة للخدمات الصحية التعليمية المستمرة على مدار العام.

تمكين المرأة المعيلة

المشاركة فى مثل هذه المعارض تأتى بسبب الاهتمام البالغ التى تعطيه المؤسسة للتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والإنتاج، لأن الإنتاج هو الذى يغنى الأسرة عن مد يدها للسؤال، ولمؤسسة أبوالعينين باع كبير فى هذا الموضوع، بداية من أكشاك الخضار أو ورش التفصيل أو الماشية أو الماعز أو مراكب الصيد، كل تلك المبادرات والمساهمات تتم على مستوى الجمهورية على مدار 40 عاماً، لذلك كان من المهم والضرورى أن يكون للمؤسسة مشاركة فعالة فى مثل هذه المعارض بنماذج تدل على الجهد الذى بذلته المؤسسة من أجل المرأة المعيلة ورفع مستوى المواطن.