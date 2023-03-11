ضبط شخص بالجيزة يروج لبيع أجهزة تعدين العملات الافتراضية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالترويج لبيع أجهزة تستخدم في تعدين العملات الافتراضية على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته «24 كارت شاشة – 6 باور سبلاى – راوتر – 4 لوحة إلكترونية – 4 حامل معدني – 4 مروحة كمبيوتر – كمية من الكابلات والتوصيلات»، وبمواجهته أقر بإنشاء منصة إلكترونية لتعدين العملة الافتراضية «أى ثريم / RVN»، عن طريق استخدام المضبوطات، وعقب ذلك يقوم بتحويل العملة لمحفظته الإلكترونية على المنصة وبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحصيل المبالغ المالية عن طريق خدمة المحفظة الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.