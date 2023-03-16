مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث في نجع حمادي

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الثالث لمنزل بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

سقوط فتاة من الطابق الثالث بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع فتاة بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع «أريج.ص.م» 22 عامًا، إثر سقوطها من الطابق الثالث نتيجة اختلال توازنها من سطح منزلهم في قرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي.

نقل الجثة إلى المشرحة

وانتقلت الأجهزة الأمنية تم ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.