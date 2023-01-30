وفاة فتاة داخل شقتها بمصر الجديدة في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في «البانيو»، بمنزلها في مصر الجديدة، وعقب اكتشاف الواقعة نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء شقيقه المتوفية لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار محل الواقعة تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بلاغا بالعثور على جثة فتاة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل البانيو الخاص بمنزلها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين الجثة لفتاة تدعى «داليا.م»، 31 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية.

التحريات: المتوفية تقيم برفقة شقيقتها

وكشفت التحريات بأن الفتاة المتوفية تقيم مع شقيقتها في الشقة محل الواقعة، وأضافت التحريات بأن شقيقتها كانت في مأمورية عمل خارج القاهرة لمدة 3 أيام، وعندما عادت من مأموريتها وفتحت الشقة عثرت على شقيقتها جثة طافية في مياه البانيو، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.