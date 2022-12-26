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رفع 200 طن نواتج تطهير الترع في سوهاج ضمن مشروع التبطين

كتب:

شيماء دراز
02:39 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية والمراكز بالمحافظة، بضرورة رفع مخلفات نواتج تطهير الترع الناتجة عن مشروع التبطين بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إزالة 200 طن مخلفات ونواتج تبطين ترع

وتابع المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حملات رفع نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية بطهطا، وجرى رفع 200 طن مخلفات وتراكمات من نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية التابعة للمركز.

وشدد «عوض» على ضرورة تنظيف الطرق، خاصة حول الترع والمصارف، بناء على تعليمات اللواء طارف الفقي، محافظ سوهاج، والاستمرار في رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بنطاق مركز ومدينة طهطا والقرى التابعة لها، والقرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ إذ يجرى بها تبطين الترع.

إستخدام معدات المجالس المحلية بالتطهير

وتمت أعمال رفع مخلفات نواتج تطهير الترع بواسطة معدات الوحدات المحلية للمجالس القروية بمركز طهطا، وبمساعدة عمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

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