موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي 2023

حازت مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023 وامتحانات شهر أبريل، اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، تزامنا مع تساؤلات عن كيفية حساب درجات الامتحانات الشهرية والسلوك والمواظبة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني يوم 6 مايو وفقاً للمواعيد المعلنة، كما حددت الامتحان الشهري في أبريل يوم 2 أبريل بالمدارس ويكون ضمن جزء من الحصة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات الشهرية للصف السادس الابتدائي ستكون في مستوى الطالب المتوسط، ولا يضم أسئلة تعجيزية أو معقدة أو تحمل معنيين، والحرص الشديد على تفادي أي أخطاء.

امتحانات الصف السادس الابتدائي.. توزيع الدرجات

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن نظام التقييم لصفوف النقل والامتحانات الشهرية ودرجات السلوك والمواظبة، مؤكدة رصد درجات المواظبة والسلوك والدرجة الأعلى فقط من نتيجة الاختبارين الأول والثاني ويكون رائد الفصل مسئول مسئولية كاملة عن مراجعة هذه الدرجات واعتمادها من مدير المدرسة.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى ضرورة إخطار ولي الأمر بنتيجة نجله لامتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل مع إضافة بنود تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية والميول والاتجاهات.

وترصد «الوطن»، توزيع الدرجات الامتحانات الشهرية والمواظبة والسلوك لصفوف النقل واختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، كالتالي:

- اللغة العربية: الدرجة الأعلى في اختباري الشهري 4 والسلوك 2 والمواظبة 2 وامتحان الفصل الدراسي الثاني 32 درجة والمجموع الكلي 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية: الدرجة الأعلى في اختباري الشهري 6 والسلوك 3 والمواظبة 3 وامتحان الفصل الدراسي الثاني 48 درجة والمجموع الكلي60 درجة.

الدراسات الاجتماعية: الدرجة الأعلى في اختباري الشهري 2 والسلوك 1 والمواظبة 1 وامتحان الفصل الدراسي الثاني 16 والمجموع الكلي 20 درجة.

- الرياضيات: الدرجة الأعلى في اختباري الشهري 3 والسلوك 1,5 والمواظبة 1,5 وامتحان الفصل الدراسي الثاني 24 والمجموع الكلي 30. درجة.

- العلوم: الدرجة الأعلى في اختباري الشهري 4 والسلوك 2 والمواظبة 2 وامتحان الفصل الدراسي الثاني 32 والمجموع الكلي 40 درجة.