سكرتير عام «الصحفيين»: 9338 من الأعضاء يحق لهم التصويت غدا في الانتخابات

يبدأ التصويت في انتخابات الصحفيين 2023، غدا الجمعة 17 مارس، في دور الانعقاد الثاني لها بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 9843 من الأعضاء المسددين والغير مسددين للاشتراكات، بعد فشل الانعقاد الأول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعة الأولى من مارس، وسيبدأ التصويت غدا على مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إذ يتنافس عى مقعد النقيب11 مرشحا، وعلى عضوية مجلس النقابة 40 مرشحا.

انتخابات الصحفيين 2023

وقال أيمن عبد المجيد، سكرتير عام النقابة، أن إجمالي الأعضاء المسددين ويحق لهم التصويت في انتخابات الصحفيين 9338 فقط، بواقع عدد 9158 من إجمالي 9688 ليتبقى 510 من الأعضاء غير المسددين بالقاهرة، ويحق لهؤلاء الأعضاء أن يقوموا بتسديد الاشتراكات حتى يوم الانتخابات.

وأوضح عبد المجيد أنه سيتم عمل لجنة خاصة 22 للأعضاء غير المسددين مع وجود موظف الخزينة وموظف لطبع الكارنيه، وذلك حتى يوم الانتخابات، موضحا أن عدد المسددين بالإسكندرية 180، وغير المسددين 4، ليبلغ إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات 9338.

إجراءات التصويت

وتبدأ غدا إجراءات التصويت في انتخابات الصحفيين 2023 على مقعدي النقيب وعضوية المجلس، على أن تكون إجراءات وطريقة التصويت في الانتخابات كالتالي:

يتم التوقيع في كشوف الجمعية العمومية من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

إرسال رسالة نصية لكل أعضاء الجمعية العمومية برقم ومكان لجنتهم.

يستمر التصويت حتى الساعة 6 مساء ويمكن أن تمد اللجنة المشرفة على الانتخابات التصويت ساعة أخرى حسب رؤيتها.

طريقة التصويت في انتخابات الصحفيين 2023:

يوجد ورقتان للنقيب وأخرى للأعضاء، ويتم التصويت بالاسم سواء ثلاثي أو من خلال الاسم الصحفي وليس بالأرقام، وستتوافر قائمة بالأسماء يمكن للناخب الاختيار منها، كما يجب على من يقوم بالتصويت أن يختار نقيب واحد و6 أعضاء فوق السن أو تحت السن أو كليهما.