وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال والأمراض الأخرى، التي تؤثر على صحة الأطفال، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأطفال في ظل انتشار الأمراض المعدية على مستوى العالم، وقامت وزارة الصحة والسكان باستعراض جدول تطعيمات الأطفال منذ الولادة وحتى عمر السنة والنصف.

جدول تطعيمات الأطفال

وقالت الوزارة، إن من أول 24 ساعة يتم الحصول على تطعيم «كبدي ب» رضع ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، بجرعة تصل إلى نصف سنتيمتر، والحقن يتم بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن.

وتابعت، التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنقطتين عن طريق الفم، مشيرة إلى عند الميلاد أيضا يتم التطعيم ضد الدرن وهي حقنة داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر.

وعند الشهرين يتم التطعيم مرة أخري ضد شلل الأطفال، نقطتان بالفم، ويتم التطعيم ضد مرض الثلاثي البكتيري وهيموفيلاس إنفلونزا وشلل الأطفال مرة أخرى.

تطعيمات الأطفال الإجبارية

وعند إتمام 4 أشهر يتم تطعيم الطفل ضد شلل الأطفال والثلاثي البكتيري والكبدي «بي» وهيموفيلاس إنفلونزا وشلل الأطفال مرة أخرى.

وعندا يتم الطفل 6 أشهر يتم التطعيم أيضا ضد شلل الأطفال ومرض الثلاثي البكتيري مرة أخرى وهيموفيلاس إنفلونزا.

وعند إتمام الطفل الـ9 أشهر، قالت الوزارة يتم تطعيم الطفل ضد مرض شلل الأطفال فقط، وفي حال إتمام الطفل عمر عام يتم تطعيم الطفل ضد شلل الأطفال ومرض الحصبة والنكاف والحصبة الألماني.

وأشارت وزارة الصحة إلى تطعيم الأطفال مرة أخرى عند إتمام الطفل 18 شهرا ضد شلل الأطفال، والحصبة والنكاف والحصبة الألماني والدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي.