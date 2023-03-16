موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023.. لا تغيير في المواعيد

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023 والمعاهد، سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، وبما يتماشى مع اللوائح الخاصة بعمل الكليات المختلفة، مشددًا على الالتزام بكل الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن الكليات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو، مؤكدًا أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

امتحانات الجامعات 2023

ومن جهته، قال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وأمين الأعلى للجامعات الخاصة السابق، أنّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وأنه لا يوجد أي تعديل أو تخفيف للمناهج الدراسية خلال رمضان وأن الأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة مع تأكيد الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي للعام الجامعي الجاري، وكذا موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023، المقرر أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو.