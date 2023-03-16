حظك اليوم الجمعة وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. نصيحة للأسد والسرطان

أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيدين المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 17 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.

حظك اليوم برج الحمل 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الثور 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم برج الثور 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

من اليوم.. فينوس في برجك تساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تخطط للقيام برحلة تجمعك به.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية أعمال وممتلكات.

حظك اليوم برج السرطان 17-3-2023 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك مولود برج السرطان أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها، وانتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

من اليوم.. فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتمهل في إظهار غضبك وانفعالاتك.

حظك اليوم برج الأسد 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العمل يمنحك إصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم برج العذراء 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في منزل الحب ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة والحب.

حظك اليوم برج العذراء 17-3-2023 على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم برج الميزان 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

حظك اليوم برج الميزان 17-3-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة لحسم أمور مهنية ومادية والوضع الفلكي يستدعي الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العلاقات ويجعلك ذلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد يمنحانك مشاعر حب حقيقية ويمدانك بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

حظك اليوم برج القوس 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك وتأن في ردود أفعالك وأقوالك.

حظك اليوم برج القوس 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك في العمل وفي مراجعة حساباتك المادية.

حظك اليوم برج الجدي 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يحفز طموحاتك ومهاراتك العملية.

حظك اليوم برج الجدي 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك جاذبية وابتسامة ساحرة وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على التواصل مع من تحب وتبدو في أفضل حالاتك.

حظك اليوم برج الدلو 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة، واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

حظك اليوم برج الدلو 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

حظك اليوم برج الحوت 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.