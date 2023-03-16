حظك اليوم برج الأسد مهنيا وعاطفيا.. وازن بين صحتك وواجباتك

طيبة القلب من أبرز الصفات التي تغلب على مولود برج الأسد، ودائما ما تجده لينا سهلا في تعاملاته لا يحب الصراعات، ويبتعد عنها وينأى بنفسه عن الدخول في مهاترات ومجادلات لا جدوى منها، أو تتسبب في إزعاج أو حزن لمن حوله، وهو شخص يهتم بمظهره كثيرا ويحب أن يكون أنيقا لافتا للانتباه أينما وجد.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات بالنسبة لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك، إن فينوس يتواجد بمنزل الحظ اليوم ما يمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية ويكون حضورك مؤثرا.