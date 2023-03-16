حظك اليوم برج العذراء مهنيا وعاطفيا.. الوقت مناسب للإصلاح

يغلب على مولود برج العذراء الهدوء والعقلانية في تعاملاته، وهو يستخدم عقله كثيرا في قراراته، ولا يحكم قلبه حتى يكون الرأىذي سليما ولا يخضع لشئ سوى معطيات واقعية صادقة، وهو شخص يعبر عن ما بداخله بسهولة، ولا يكتم أرائه بداخله ويقول رأيه صريحا دون مجاملة أو تزييف، ما يصيب الكثيرين بالانزعاج وينفرون منه في كثير من الأحوال ويعتبرون كلامه جارحا.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط التي يمر بها مولود برج العذراء على الصعيد المهني، إلا أن الفلك يمدك اليوم بقوة التحمل، ما يجعلك تنجز مهامك التي تقع على عاتقك سريعا وببراعة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب اليوم، وهو ما يعدك بقضاء أوقات حلوة، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر، والوقت مناسب للإصلاح، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.