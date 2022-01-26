«الطب البيطري بالغربية»: تحصين 23 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليومم تحت إشراف الدكتور حاتم كمال أنور نجاح قوافل بيطرية في تحصين 23 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى قرى ومراكز «طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة» حفاظًا على صالح العام.

زيأتي ذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتي انطلقت 22 يناير وتستمر لمدة شهر.

تحصين 133 ألف حيوان من الأبقار و42 ألف من الضأن

في المقابل، كشف حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنَّ المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف حيوان من الأبقار، و42 ألف من الضأن، وأنَّه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

كما كشف أنَّ حملات مديرية الطب البيطري بالغربية والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين.

كما أشار مدير الطب البيطري بالغربية أنَّه سيجرى الوصول المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

مناشدات الطب البيطري المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين

كما ناشد مسؤولو المديرية جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخري المتنقلة من باب إلي باب،

كما شدد مدير الطب البيطري، على أنَّ التحصينات آمنة وفعالة، والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار 10 جنيهات، وللضان 75.2 جنيه.