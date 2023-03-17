تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أحد المنازل المملوكة لأحدهم بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

ضبط الأدوات المستخدمة

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط ثلاثة متهمين لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، حيث تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثمانية أمتار وبقطر مترين داخل منزل بعرب أبو دحروج التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في حفر حفرة منزل حلوان البلد، وتم التحفظ عليها وحُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة حلوان الجزئية التحقيقات وأمرت بالتحفظ على المتهمين وتشكيل لجنة من منطقة الأثار بمحافظة القاهرة، لفحص مكان الحفر والتعرف عما إذا كان منزل حلوان والمنطقة الواقع فيها المنزل يخضع لقانون الآثار من عدمه.

المتهم استعان بالآخرين لارتكاب الواقعة

تحقيقات النيابة كشفت عن التفاصيل التي تلقتها الأجهزة الأمنية في بلاغ يفيد قيام مالك العقار بالاستعانة بآخرين في التنقيب عن الآثار، على الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم ضبط المتهمين المقيمين بمنطقة عرب أبو دحروج بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم، ووجد حفر داخل منزل حلوان بشارع بيومي أحمد بيومي بعمق حوالي 8 أمتار، وبقطر مترين كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار

يقول المحامي أحمد سعد الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» إن المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.

ويضيف المحلاوي أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.