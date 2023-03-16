تجديد حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة باب الشعرية بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تمكن رجال الشرطة من ضبطهم خلال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة باب الشعرية.

التنقيب عن آثار داخل شقة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت بدايتها عندما وردت معلومات إلى مباحث قشم شرطة باب الشعريـة بالقاهرة يفيد قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسـم، وقام رجال الشرطة بضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه.

كما عثر رجال الشرطة بداخلها على حفرة بقطر مترين، وعمق 5 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب، وعقب مواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 «يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلاً أو لا، أو سواء كان مُعدًا للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه».

وأضاف أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».