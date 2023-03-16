الأمن يكثف جهوده لفك لغز جثة البدروم في فندق الهرم.. من القاتل؟

على بعد أمتار قليلة من قسم شرطة الهرم، كانت الأجواء تبدوا هادئة حتى قطع صوت استغاثة «غفير» أحد الفنادق القريبة من قسم الشرطة بوجود هيكل عظمي لجثة شاب داخل بدروم الإسانسير، وأسرع إلي إبلاغ غرفة عمليات النجدة التي حولت البلاغ لقسم الشرطة لكشف الملابسات ومعرفة ما يحدث، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رفع الآثار البيولوجية والبصمات

في غضون دقائق وصلت الأجهزة الأمنية إلي مسرح الواقعة وخبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، وتبين أن الفندق مهجور والجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، داخل بيت أساسير بالبدروم في حالة تحلل ويرتدي كامل ملابسه، وجرى التحفظ على 4 كاميرات جدد لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية قاتل الشاب.

فحص المترددين على الفندق

بدأ ضباط المباحث والمحققين مناقشة المُبلغ، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، وفحص المترددين على الفندق المهجور في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

ما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي رأفت حجازي، مجيبًا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.