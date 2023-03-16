«كتف في كتف» تحتفل بالمتطوعين المشاركين في تعبئة 4 ملايين كرتونة غذائية.. غدا

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم 33 كيانا تنمويا ومؤسسة مجتمع أهلي في مصر فضلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، غداً الجمعة الموافق 17 مارس فعالية جماهيرية كبري بعنوان «كتف في كتف».

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي فعالية «كتف في كتف» احتفالا بآلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 4 ملايين كرتونة مساعدة غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وتُعد مبادرة «كتف في كتف»، الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشار على مستوى المحافظات وصولا إلى المحافظات الحدودية، واختلاف مكوناتها، وتم ذلك من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف الوطني، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

4 ملايين صندوق من المواد الغذائية

وتهدف المبادرة إلى توفير أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان، وسيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، ويكفي صندوق السلع الخاص بمبادرة «كتف في كتف»، أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبًا، في ظل الاعتماد على 50 ألف متطوع من متطوعي التحالف الوطني.