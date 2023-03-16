باحثة: 25 مليون مواطن سيستفيدون من الكراتين الغذائية لـ«كتف في كتف»

قالت منى لطفي باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تغييرا كبيرا بدءًا من عام 2016، فقد كان يقوم على الحماية فقط وتقديم مساعدات عينية ونقدية في فترات الأزمات، لكنها أصبحت تستهدف تقديم المساعدات وتعزيز قدرات المواطنين على الصمود قبل حدوث الأزمة، وهو ما ظهر جليًا في مبادرة كتف في كتف، مشيرةً إلى أنّ 25 مليون مواطن سيستفيدون من الكراتين الغذائية التي ستوزعها مبادرة «كتف في كتف».

وأضافت «لطفي»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: « في ظل الأزمات العالمية اتخذت مصر طوات من بداية الازمة في فبراير 2022، وكتف في كتف ليست المبادرة الاولى للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، فدق كان لدينا مبادرة وصل الخير والتي كانت على مرحلتين».

وتابعت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مبادرة كتف في كتف هي الأكبر للتحالف الوطني لأنها تقدم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تكفي 25 مليون مواطن، وعموما فإنه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية اتخذت مصر إجراءات لعمل حزم اجتماعية تدعم الفئات الأكثر استحقاقا.