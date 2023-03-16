«صباح الخير يا مصر» عن «كتف في كتف»: المبادرة الأكبر من نوعها في مصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبادرة كتف في كتف تبدأ فعاليتها في 16 محافظة»، مؤكدا أنها الأكبر من نوعها في مصر.

مبادرة كتف في كتف ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي

وقال التقرير، إن المبادرة التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدأت أولى فعالياتها في 16 محافظة بالتوازي، هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ، بجانب محافظات البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، سوهاج، الأقصر، وأسوان.

وأضاف التقرير، أنه تم التركيز في البداية على استهداف المحافظات التي بها تجمعات أكبر وأعداد متطوعين أكثر، لكن المبادرة بشكل عام تستهدف كل الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، لأنه وفقا للتحالف، يبلغ عدد الكمستفيدين من المبادرة نحو 25 مليون مواطن.

وتعتبر المبادرة، هي الأكبر من نوعها لأنها تصل كل المحافظات من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف الوطني والتي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.