تلاميذ ابتدائي يجهزون شنط رمضان من مصروفهم في بني سويف.. جمعوا 15 ألفا

أقدم عدد من تلاميذ مدرسة العجاردة الابتدائية بقرية العجاردة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، على جمع مبلغ مالي من مصروفهم اليومي يقدر بـ7 آلاف جنيه، من أجل شراء سلع غذائية وعمل شنط رمضان لتوزيعها على الأكثر احتياجًا من أهالي القرية.

أهالي القرية: ما فعله أطفالنا شيء محترم

وقال محمود العجرودي أحد شباب القرية إن مجموعة من أطفال الصف السادس الابتدائي في المدرسة الابتدائية بالقرية، تمكنوا من جمع 7 آلاف جنيه من تلاميذ المدرسة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من أهالي القرية في المبادرة، حيث تمكنوا من شراء مستلزمات الشنط الرمضانية من السلع الغذائية بمبلغ 15 ألف جنيه».

مساعدة الأطفال في تجميع المبلغ

وتابع: «تلاميذ مدرسة العجاردة في مركز ببا جمعوا المبلغ المالي من مصروفهم الشخصي وبمبادرة منهم، لشراء بعض المستلزمات الغذائية لتجهيز عدد من الشنط لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا داخل القرية».

وأضاف: «التلاميذ قاموا بشراء المواد الغذائية على مراحل مختلفة وبنفسهم، ثم قاموا بتجهيز الشنط عقب الانتهاء من شراء كافة المواد الغذائية، وتوزيعها».

توزيع 80 شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالقرية

وقال محمود حمد أحد الأهالي: «التلاميذ قاموا بتوزيع 80 شنطة على أهالي القرية من خلال كشف صادر من إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية يحتوى على أسماء الأسر الاكثر احتياجا، ما فعله أطفالنا شيء محترم يدل على أننا أمام كبار لأنه عمل محترم يكشف عن حبهم لعمل الخير».