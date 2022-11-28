حي فيصل بالسويس يستقبل تلاميذ مدرسة ابتدائية لتعريفهم بالمشروعات القومية

استقبل حي فيصل بمحافظة السويس، برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم، تلاميذ مدرسة جابر بن حيان الابتدائية، للتعرف على المشروعات القومية بالحي.

طفرة في المشروعات القومية

وأكدت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل بالسويس، أن الحي شهد طفرة حضارية كبيرة بدعم القيادة السياسية، وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وقالت خلال استقبالها تلاميذ مدرسة جابر بن حيان الابتدائية المشتركة للتعريف بالمشروعات القومية، إنه تم إقامة وإنشاء العديد من المشروعات العملاقة ذات رؤية مستقبلية متميزة.

التأمين الصحي وتطوير المدن أبرز المشروعات

وأوضحت رئيس الحي، في بيان، أن مشروع التأمين الصحي الشامل بمدينة 24 أكتوبر وتطوير عدد 5 مدن سكنية قديمة من الواقعة في نطاق الحي، بإجراء صيانة شاملة ورفع كفاءة للمرافق المختلفة، تعد مشروعات عملاقة، بالإضافة إلى تطوير الحدائق.

وطالبت رئيس الحي، التلاميذ بضروة التفوق والتميز باعتبارهم الجيل الصاعد لمستقبل مصر.