«التعليم» تصدر تعليمات جديدة حول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي -الفصل الدراسي الثاني- للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة عقد المهام خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي.. 35 درجة

وأكدت المديريات التعليمية، أن المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتخصص المهام الأدائية 35 درجة لكل مادة «5 درجات للتخطيط الجيد و5 درجات لجدية العمل و25 درجة للمنتج النهائي إجمالي عدد الدرجات 35 درجة».

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن المعلم يوزع عددا من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي، على الطلاب، ويختار الطالب واحدة منها لقياس مدى اكتساب الطلاب المهارات، وتقدم دليلاًَ على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي.

زمن المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي.. فترة دراسية

وأضافت المديريات التعليمية، أن المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، وفقا القرار الوزاري 167 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام «الرسمية - الرسمية لغات- الرسمية المتميزة للغات- الخاصة بأنواعها العربي واللغات».

وأضافت المديريات التعليمية، أن المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي تتم تحت الإشراف الفني الكامل لتوجيه المادة، ولا يجوز التعديل في جدول المهام الأدائية بحيث تبدأ المادة الأولى في الحصة الثانية والمادة الثانية في الحصة الخامسة.

وفي نفس السياق، تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023 يوم 6 مايو وفقاً للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم، فيما تبدأ الامتحانات الشهرية لشهر أبريل خلال الأسبوع الأول من الشهر.