يستعد المسلمون لاستقبال الشهر الكريم خلال أيام قليلة، وتعد أول مظاهره وجبة السحور وانتظار موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات للصلاة وبداية الشهر الكريم.

يختلف موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات من محافظة لأخرى وفقا لخطوط الطول والعرض

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات حددت هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 لتحديد الفروق بالتوقيت بين محافظات مصر شمالا وجنوبا، بداية من موعد السحور والإمساك نهاية لموعد اذان المغرب واذان العشاء.

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بسوهاج الساعة 4:41

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالإسكندرية الساعة 4:39

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالبحر الأحمر الساعة 4:21

أذان الفجر أول أيام رمضان

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالجيزة الساعة 4:39

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالسويس الساعة 4:24 صباحا

موعد أذان الفجر أول رمضان

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالقاهرة الساعة 4:29

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالفيوم الساعة 4:31 صباحا

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بدمياط الساعة 4:27

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالدقهلية الساعة 4:27

مواقيت الصلاة برمضان

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 ببورسعيد الساعة 4:47

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 المنوفية الساعة 4:34

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بكفر الشيخ الساعة 4:38

إمساكية شهر رمضان

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بأسوان الساعة 4:37

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالشرقية الساعة 4:26

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بقنا الساعة 4:9

إمساكية رمضان 2023

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالمنيا الساعة 4:33

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالبحيرة الساعة 4:31

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالقليوبية الساعة 4:29

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالغربية الساعة 4:29