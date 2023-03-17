درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.. عاصفة ترابية والعظمى على القاهرة 25

كشفت الأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم الجمعة، بدءًا من شمال البلاد وصولًا الى محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة، إذ تسجل العظمى على القاهرة ما بين 25 و26 درجة، بسبب تأثر البلاد حاليا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد في بيان، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى، والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، حار علي جنوب الصعيد.

نشاط للرياح

وأكدت، وجود نشاط للرياح علي السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتصل الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 24 - 11