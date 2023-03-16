«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة فقط، وبدءا من صباح السبت المقبل، تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بقيم تتراوح بين 5 حتى 7 درجات، وتتعرض البلاد لمنخفض جوي جديد يعمل على انخفاض الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، في حالة الطقس اليوم، مع ارتفاع درجات الحررة، مطالبا مرضى الجيوب الأنفية وأمراض الصدر، في القاهرة الكبرى ومدن القناة والسوحل الغربية للبلاد وشمال وجنوب الوجه البحري، بتوخي الحذر.

وأضافت الأرصاد الجوية، إلى استمرار توقعات سقوط الأمطار اليوم على السواحل الغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والضبعة وسيدي عبدالرحمن، ومطروح والإسكندرية، ومدن القناة، وكفر الشيخ ودمياط، ومناطق متفرقة من شمال سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، فهي وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي.

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 25 - 11

- كفر الشيخ 23 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11