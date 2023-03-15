استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة في دشنا بقنا

تابعت الوحدة المحلية لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، برئاسة عبداللاه خبير، رئيس المركز، الاستعدادات والتدابير اللازمة، وجاهزية مخرات السيول، في نطاق الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، لمواجهة أخطار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها البلاد، تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو مناع غرب، إن الوحدة المحلية تابعت بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، والحسيني صبري، نائبه، الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار السيول والامطار المحتملة.

مراجعة مخرات السيول

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ومراجعة مخرات السيول، والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ.

وأشار إلى أن محافظ قنا ورئيس المركز، شددت على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري، مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها.

نشر المعدات على الطرق

وأضاف «جيلاني»، أنه تم التأكيد على نشر المعدات علي الطرق السريعة والتخلص من أية آثار قد تنتج عن الأمطار أو السيول والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق الوحدة المحلية، موضحًا أنه تم عمل غرفة عمليات بالوحدة المحلية، وربطها بغرفة عمليات المركز، لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري.