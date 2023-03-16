رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على السواحل في حالة الطقس غدا الجمعة

كشفت الأرصاد الجوية، عن استمرر نشاط للرياح الجنوبية الغربية علي السواحل الشمالية للبلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق أحيانا، وذلك على وسط سيناء، ومدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع مزيد من ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الجمعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وكشفت الأرصاد في بيان، عن استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية فى حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس مائل للدفء بدء من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك حتى الساعة العاشرة صباحا، وتبقي فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، خاصة على مطروح والسلوم، وسيدي براني، من السواحل الشمالية الغربية، لكنها غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12