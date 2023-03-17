10 توصيات مهمة من «الزراعة» لمكافحة آفات المحاصيل.. احذر ديدان فراشة الياسمين

كشف مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ عن عدد من التوصيات الزراعية المهمة خلال الأسبوع الأول من شهر برهمات؛ باعتباره أحد الأشهر في السنة القبطية المرتبطة بالزراعة وفي الأمثال الشعبية، حيث يضرب به المثل في ظهور الثمار في الحقول ليقال عنه: «شهر برهمات روح الغيط وهات».

وجاءت التوصيات الزراعية وفقا لتقرير عن مركز المناخ كالتالي:

1- أن تكون الأرض تحت الزراعات دائمًا رطبة، وخاصة القمح الذي لابد أن يكون بحساب نشاط الرياح بعد الري، مع عدم فطام الري مبكراً.

2- تقريب فترات الري بالتنقيط لكل الزراعات التي تروى بالتنقيط.

3- رفع أغطية البلاستيك من الصوب وزراعات الأنفاق طول اليوم.

4- الحذر من آفات المن والتربس على كل المحاصيل.

5- الحذر من آفات البياض الدقيقي على أشجار المانجو ومحصول القمح.

6. ضرورة إضافة مخصب الفولفيك وعالي الفسفور لجميع أشجار الفاكهة خلال الري.

7- الحذر من آفة التوتا ابسلوتا التي يتوقع ظهورها على الطماطم والبطاطس الصيفي.

8- الحذر من ظهور ديدان فراشة الياسمين على أشجار الزيتون.

9- الحذر من ظهور الجيل الأول من دودة عناقيد العنب التي يتوقع ظهورها مبكراً.

10- ضرورة رش الكمون واليانسون والكسبرة والشمر والكراوية بالبوتاسيوم فوسفيت أو سترات بوتاسيوم بعد الموجة الحارة مباشرة.