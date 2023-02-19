توقعات بارتفاع الطلب على الزيتون مع قرب رمضان.. و«الفلاحين»: الكيلو بـ25 جنيها

تشهد كل أنواع الزيتون إقبالا من جانب المواطنين على الشراء، خاصة مع دخول الأعياد وشهر رمضان المبارك، وقد تختلف الأسعار وفقا للنوع والمتجر، بالإضافة إلى أن أسعار الزيتون تشهد حاليا استقرارا في الأسعار مع انتظار المحصول الجديد أغسطس المقبل.

انتظار ربات البيوت موسم الزيتون

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة العتبة قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن هناك العديد من ربات البيوت ينتظرون موسم ظهور الزيتون في الأسواق لشراء كميات كبيرة وتخليلها حتى تكفي إلى نهاية العام، حيث إن إقبال المواطنين على شراء الزيتون الجاهز والمخللات مستمر طوال العام ولكنه يزداد في الأعياد وشهر رمضان.

وقال عبدالله بركات، أحد تجار الجملة، إن إقبال المواطنين على شراء المخللات بكل أنواعها مستمر طوال العام ولكنه يزداد مع دخول المواسم مثل شهر رمضان والأعياد، بالإضافة إلى أن مع عودة الطلاب إلى المدارس واستئناف الفصل الدراسي الثاني ازداد الإقبال من جانب المواطنين على شراء الزيتون الأسود الإسباني والكالاماتا.

وأوضح بركات أن أسعار الزيتون والمخلل بوجه عام تختلف وفقا للنوع والمتجر المطروح به وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد الطلب على شراء الزيتون، خاصة الأسود والأخضر، بالإضافة إلى أن هناك العديد من ربات البيوت ينتظرن موسم ظهور الزيتون في الأسواق لشرائه وتخليله بالطرق الخاص به.

أسعار الزيتون

وأضاف بركات أن أسعار الزيتون الجاهز في الأسواق تختلف من منطقة ومحل إلى الآخر حيث يبلغ سعر برطمان الزيتون الأخضر الشرائح والزيتون المحشي جزر 45 جنيها وبرطمان الزيتون الأسود الإسباني 50 جنيها والكالاماتا 55 جنيها وبرطمان الزيتون الأخضر 40 جنيها بينما يبلغ سعر برطمان المخلل المشكل 35 جنيها.

استقرار أسعار الزيتون بالأسواق

ومن جهته، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريح لـ«الوطن»، إن موسم توافر الزيتون المخلل في الأسواق يبدأ شهر أغسطس من كل عام وتنتظره العديد من ربات البيوت للقيام بالشراء والتخليل والزيتون المتوفر في الأسواق حاليا محصول العام الماضي ويشهد استقرارا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 20 إلى 25 جنيه، متوقعا زيادة إقبال المواطنين على الشراء الفترة المقبلة نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك.