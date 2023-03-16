الأم المثالية بالإسماعيلية: أصيبت بالسرطان بعد رحيل زوجها ورعت ثلاثة أبناء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الفائزة في مسابقة الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية وهي نادية مبارك سليمان محمد، 55 عامًا، التي تزوجت وأنجبت ثلاثة أبناء، لكنها أرملة منذ 25 عاما.

الفائزة في مسابقة الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية، نادية مبارك سليمان محمد حاصلة على ليسانس آداب وتربية، وتعمل وكيلة مدرسة، لديها ثلاثة أبناء «الابن الأول بكالوريوس نظم ومعلومات، والابنة الثانية ليسانس آداب، والابن الثالث دبلوم فني زراعي نظام خمس سنوات».

وفاة زوجها بسرطان المخ

تزوجت الأم وأنجبت ثلاثة أبناء، وبعد 7 سنوات من الزواج أصيب الزوج بمرض «سرطان المخ»، ما أدى إلى وفاته وهو في عمر 35 عاما، وحينها كانت الأم في عمر 29 عاما، والأبناء في عمر 7 سنوات، و3 سنوات، وشهرين فقط.

رفضت الزواج

رفضت الأم الزواج وعكفت على تربية الأبناء واهتمت بتعليمهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، وتخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس نظم ومعلومات وتزوج، والابنة الثانية تخرجت من كلية الآداب وتزوجت، أما الابن الثالث فحصل على دبلوم فني نظام الخمس سنوات ويعمل.

إصابة الأم بسرطان الثدي

مرضت الأم بسرطان الثدي، وتم إجراء عملية جراحية لاستئصال الصدر الأيمن، ومازالت الأم تحت المتابعة الدورية كل 6 شهور، وكانت تعاني أيضا من روماتيزم في العظام أدى إلى صعوبة الحركة في اليد اليمنى، وكانت تحتاج إلى المتابعة الدورية والعلاج المستمر، ومازال عطائها مستمرا نحو أبنائها وأحفادها.