الأم المثالية في الفيوم.. أرملة تخرج أبنائها في كليتي الطب والصيدلة

فازت حليمة سلامة عبد السميع سلامة بالمركز الأول بمسابقة الأم المثالية بمحافظة الفيوم، 57 سنة، أرملة منذ 13عاما، حاصلة على بكالوريوس زراعة، وتعمل مُعلم خبير بمدرسة ثانوي زراعي، لديها ثلاثة أبناء «الابن الأول بكالوريوس صيدلة، والابن الثاني بكالوريوس طب وجراحة، والابنة الثالثة امتياز طب بشري».

مرض الزوج

تزوجت الأم واستمرت الحياة الزوجية 18 عام وأنجبت خلالها ولدين وبنت، ومرض الزوج بالكبد، وظل يعاني من الآلام طول فترة مرضه وعلاجه، وبدأ البحث عن متبرع حتى يشفى الآلام، فعرضت الأم التبرع لزوجها بفص من الكبد حتى يشفى، ولكن بعد التحاليل والفحوصات لم تتوافق أنسجة الأم مع أنسجة الزوج.

وفاة الزوج

ظهر متبرع للزوج ولكن خلال إجراء الجراحة توفى الزوج، تاركاً لها الأبناء في عمر 17 ، 14 ، 13 عاما، وأصبحت الأم تقوم بدور الأم والأب معاً وبدأت مشوار حياتها مع الأبناء في تحقيق حلم الزوج على أن يحصل جميع الأبناء على مؤهلات جامعية.

تخرج الأبناء

تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس صيدلة وتزوج، وتخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس طب وجراحة، أما الابنة الثالثة حاليا في الامتياز بكلية الطب، مازالت الأم تستكمل مسيرتها نحو أبنائها وأحفادها، ومازال نهر العطاء مستمر .