أرخص سلع غذائية في منافذ مطروح.. اللحمة بـ165 جنيها والأرز والسكر بـ14.5

وفرت مديرية التموين في محافظة مطروح السلع الغذائية في منافذ تشرف عليها الرقابة التموينية في نطاق جميع مراكز ومدن مطروح من السلع الأساسية بأسعار تنافسية أقل من الأسواق، وننشر من خلال هذا التقرير أسعار أهم السلع واللحمة في المنافذ الخاضعة لإشراف وزارة التموين.

منافذ بيع السلع المخفضة في مطروح

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين في محافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السلع الغذائية الأساسية التي يبحث عنها المواطنون من مختلف الأسر جرى توفيرها في منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة في مطروح في عدة فروع أمام البنك الأهلي وبشارع جول جمال وسط مدينة مرسي مطروح وفي علم الروم.

أسعار الأرز والزيت والسكر

وأضافت أن أسعار الأرز اليوم في فروع منافذ الجمعيات الإستهلاكية التابعة للشركة التى تشرف عليها التموين تسجل 14.5 جنيه الكيلو والزيت سعر الزجاجة عبوة 750 جرام 35 جنيه، وسعر السكر 14.5 جنيه الكيلو.

اللحمة بـ165 جنيها للكيلو

ولفتت وكيل وزارة التموين بمطروح إلى أن أسعار اللحمة اليوم 165 جنيها للكيلو وهي اللحمة السوداني المبردة، وجاري زيادة الكميات التى تأتي لمطروح لتكفي الإقبال عليها من المواطنين والذين يحرصون علي الشراء من المنافذ التابعة للشركة ووزارة التموين.

منافذ في مدن مطروح

وذكرت أن هناك منافذ أخري جري فتحها بالتعاون مع تجار الجملة في مطروح وجميع المدن ليتم البيع بأسعار أرخص من الأسواق لمواجهة جشع التجار، في السلع الأساسية في مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، وهناك مرور ومتابعة من مفتشي التموين علي جميع المنافذ لمتابعة الإلتزام بتخفيضات الأسعار، مع زيادة الرقبابة علي الأسواق والأفران البلدية ومستودعات الدقيق ومستودعات البوتاجاز والسريحة في الشوارع والضرب بيد من حديد علي يد جميع المتلاعبين بالأسعار المعلنه للخبز والإسطوانات ووضع جميع من يثبت عليهم بوجود مخالفات سعرية في القائمة السوداء وتطبيق اللوائح والقوانين علي الجميع، بهدف ضبط الأسواق وتوفير جميع الخدمات للمواطنين من أهالي محافظة مطروح.