ريم مصطفى تنتهي من تصوير آخر مشاهدها في «سره الباتع»

انتهت الفنانة ريم مصطفى تصوير آخر مشاهدها في مسلسل سره الباتع، بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من 4 أشهر، حيث جمعتها المشاهد الأخيرة بالنجم أحمد فهمي ومحمود قابيل وخالد أنور وخالد سرحان وعدد من الفنانين المشاركين في البطولة.

مستوحى من رواية سره باتع

مسلسل سره الباتع مستوحى من رواية سره باتع، للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ومقرر عرضه على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل.

شارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثل

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

يذكر أن ريم مصطفى قدمت فى النصف الثانى من العام الماضى بطولة مسلسلين الأول طير بنا يا قلبي، والذي شارك في بطولته بسمه، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، والثانى "دوبامين" من 15 حلقة وشارك فى بطولته محمد كيلانى وباسل الزارو وبسنت شوقى.

أما في رمضان الماضى فعرض لريم مصطفى، مسلسل suits بالعربي الذى شاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.