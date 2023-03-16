خبير: تحالف مواني «هاتشسون - COSCO - CMA» في مصر تجربة تستحق النظر

أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، بتعاون وزارة النقل مع تحالف مواني «هاتشسون - COSCO - CMA» في ميناءى الدخيلة والسخنة، قائلة: «الاستثمار في هذا التوقيت تجربة تستحق النظر والتقدير لأن موقع مصر الاستثماري بموانيها المتفردة مثل ميناء الإسكندرية والدخيلة لم تخدم فقط المنطقة العربية بل تعتبر بمثابة منافذ دولية للتجارة العالمية».

موقع مصر الاستثماري بالنسبة لدول العالم

وأضافت الدكتورة داليا يونس في حديثها لـ«الوطن»، أن استثمار تحالف مواني «هاتشسون - COSCO - CMA» في ميناء الدخيلة والسخنة، ينم عن أهمية موقع مصر الاستثماري بالنسبة لدول العالم، مؤكداً أن مصر تعتبر بمثابة منبع أساسي واستراتيجي وحيوي للتجارة العالمية.

وأشارت وكيلة كلية النقل الدولي واللوجسيات، إلى أنه هناك جهودا حثيثة في قطاع الموانئ البحرية للتطوير والتحديث المستمر باستخدام كل ما هو رقمي وتكنولوجي: «هناك جهود لدخول التكنولوجيا بقوة للمواني المصرية رغم الأزمات العالمية التي تمر بها مختلف الدول».

قطاع الموانئ البحرية في مصر هو قطاع في غاية الأهمية

ونوهت الدكتورة داليا يونس بأن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استكمال مسيرة التنمية المستدامة، موضحة أن قطاع المواني البحرية في مصر هو قطاع في غاية الأهمية بالنسبة للغرب.

اهتمام كبير بتطوير المواني المصرية

يذكر أنه تم توقيع عقدي التزام لمشروعيْ إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، مع تحالف «هاتشيسون بورتس» والخطوط الملاحية العالمية COSCO - CMA» MSC»، حيث أكدت وزارة النقل في تقرير لها، أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير المواني المصرية لتصبح مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط.