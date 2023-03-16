سفراء دولة التلاوة.. شهر رمضان بأصوات مصرية من كل أنحاء العالم على قناة «الناس»

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة حول العالم»، تستعد قناة «الناس» لنقل شعائر الصلاة خلال شهر رمضان من مختلف انحاء العالم بأصوات مصرية عن طريق مبتعثي وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة ، ومنهم القارئ الدكتور أحمد نعينع من الجزائر، الشيخ أحمد تميم المراغي من دولة المالديف، الشيخ هاني الحسيني من نيويورك في أمريكا، الشيخ كارم الحريري في ألمانيا، الشيخ محمود رمضان الليثي في البرازيل.

يأتي ذلك بجانب نقل محاضرات دينية للخطباء والعلماء المصريين لكل الجنسيات في العالم، ومنهم على سبيل المثال: الشيخ سعيد مصطفى من النمسا، الشيخ وليد كامل الفقي من كولومبيا ، الشيخ محمد عبدالله باهي من إيطاليا، الشيخ فوزي عبدالمقصود من سويسرا، الشيخ أبو بكر سليمان من لندن، الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي من اليابان والشيخ رفاعي زلط من أستراليا.