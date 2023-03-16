الموسيقار مينا سامي يحصد جائزة الإنجاز الاستثنائي من Global Music Awards

حقق الموسيقار المصري مينا سامي ردود أفعال إيجابية للغاية في عالم الموسيقى التصويرية، بعدما حقق مؤخرًا جائزة الميدلية الفضية كأفضل إنجاز أستثنائي بعالم التأليف الموسيقى من قبل Global Music Awards العالمية.

حصد مينا سامي الجائزة عن مؤلفتيه Heroes No

وحصد مينا سامي الجائزة عن مؤلفتيه Heroes No و Light، وسط تنافس شديد من قبل الكثير من مؤلفي الموسيقى التصويرية حول العالم، ليحصد في الأخير الجائزة من قبل المسابقة الأشهر في عالم الموسيقى بأوروبا.

مينا سامي: فخور أني مصري

وقال مينا سامي في بيان صحفي، إنه فخور بكونه مصريا، ويشارك في مسابقات دولية مهتمة بعالم الموسيقى ومن ثم يحصد أحد جوائزها، لافتًا إلى أنه درس في مصر الهندسة، لكن شغفه في عالم الموسيقى التصويرية جعله يقوم بدارستها في لندن، حيث التحق بالكلية الملكية للموسيقى بلندن دارسًا الماجيستير بتخصص الموسيقى التصويرية.

وعن فوزه بجائزة Global Music Awards قال مينا، هي مسابقة عالمية تهتم بالأساس بكل تفاصيل عالم الموسيقى وحكامها من حاصلي جوائز الإيمي والجرامي الشهيرة، لافتًا إلى أن لجنة تحكيم هذه الجائزة تبحث في الموسيقى المقدمة إليها عن موسيقيين يستطيعون التواصل مع مشاعر المستمعين عبر أعمالهم المختلفة بتجارب حياتية جديدة.

وأشار إلى أنه حصد الكثير من الجوائز المحلية في لندن، وشارك في أكثر من عمل سينمائي كان آخرهما مشاركته في وضع الموسيقى التصويرية لفيلم الانيميشن Ark Aeons والذي تم اختياره للعرض على شاشة ميدان بيكاديلي سيركس، والذي تتواجد فيه أكبر شاشة من نوعها فى أوروبا.

وأكد أنه اختير منذ فترة قليلة كرئيس اتحاد طلبة مؤلفى الموسيقى التصويرية بالكلية الملكية للموسيقى بلندن لعام 2022- 2023، لافتًا إلى أنه شعر بحالة سعادة شديدة لحصوله على هذا الشرف وسط مجموعه كبيرة من الموسيقيين المحترفين من جميع بلدان العالم، خاصة وإن الكلية الملكية للموسيقى تصنف كرقم واحد على العالم في الدراسات الموسيقية.

واختتم مينا قائًلا :أتمنى أن تصل الموسيقى التي أقدمها في أوروبا إلى مصر، وأن أعمل فيها قريبًا سواء مع مطربيين أو في أعمال فنية في السينما والتلفزيون.

الجدير ذكره، أن مينا سامي قد تعاون مع عدد من المطربين قبله سفره إلى إنجلترا حيث تعاون مع زاب ثروت ونسمة محجوب وهنا غنيم، بالإضافة إلى تقديمه للموسيقى التصويرية لمسلسل زكية الذكية، بالاضافة إلى حصوله على منحة ساويرس الثقافية لعام 2021 لدراسة الماجيستير في لندن.