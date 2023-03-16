رسالة دكتوراه بـ«سياحة المنصورة» عن دور الإدارة في تحسين الأداء الفندقي

حصل الباحث إبراهيم صديق داود على درجة الدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، عن رسالة بعنوان «نموذج مقترح لتحسين الأداء الفندقي باستخدام نظام الإدارة المتكاملة»، مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات.

فنادق الـ5 نجوم

استهدفت الدراسة، استكشاف الوضع الحالي لتطبيق نظام الإدارة المتكاملة في فنادق الـ5 نجوم في شرم الشيخ، للوقوف على مستوى وعي المدراء بنظام الإدارة المتكاملة، وتحديد وتقييم مدى تطبيق نظام الإدارة المتكاملة في الفنادق المستهدفة.

أوضحت نتائج الدراسة، عدم وجود وعي تام لدى مديري الفنادق بنظام الإدارة المتكاملة، وأن أغلب الفنادق لا تطبق بشكل كامل نظام الإدارة المتكاملة، وتوصلت إلى أن الفندق يطبق أنظمة الإدارة الثلاثة، وهي نظام إدارة الجودة «ISO 9001»، ونظام الإدارة البيئية «ISO 14001»، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «OHSAS 18001».

تحفيز المنظمات الخدمية بالفنادق والمطاعم

أوصت الدراسة، بضرورة تحفيز المنظمات الخدمية بالفنادق والمطاعم التي تطبق نظامين أو أكثر من أنظمة ISO لتنفيذ نظام الإدارة المتكاملة، وضرورة حصول الفنادق على شهادات للإصدارات الجديدة من المعايير الثلاثة (ISO 9001: 2015 نظام إدارة الجودة، ISO 14001: 2015 نظام إدارة البيئة وISO 45001: 2018 نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، من أجل تسهيلها التكامل لأن لديهم نفس الهيكل «هيكل عال المستوى»، ونفس المتطلبات الرئيسية.

وأهمية توعية مديري الفنادق، بأهمية تطبيق نظام الإدارة المتكاملة أفضل من تطبيق كل نظام على حدة «نظام إدارة الجودة، نظام إدارة البيئة، نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية»، وضرورة توعية جميع أصحاب المصلحة والمديرين بالأثر الإيجابي لتطبيق نظام الإدارة المتكاملة على تحسين الأداء الفندقي.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة، الدكتور محمود أحمد حمزة، الدكتور فريدة محمد مجاهد، والدكتور محمد عبدالفتاح زهري، والدكتور مساعد شريف جمال سعد.