الأم المثالية في مطروح.. مات زوجها وبنت منزلا بنفسها لأبنائها الأربعة

فازت هويدا فؤاد عبد المنعم رشوان، ابنة محافظة مرسى مطروح، بالمركز الأول للأم المثالية، 59 سنة، أرملة منذ 21 عاما، حاصلة على دبلوم معلمين ومعلمات، وتعمل مُعلم خبير، ولديها 4 أبناء «الابنة الأولى ليسانس تربية، والثانية بكالوريوس تجارة، والثالثة بكالوريوس زراعة، والابن الرابع بكالوريوس زراعة».

أرملة من 21 عاما

تزوجت الأم من موظف بسيط، يعمل بسنترال، ودامت الحياة الزوجية 16 عاما، ورزقت بتؤام «بنتين»، ثم رزقت بابنة وولد، اهتمت الام برعاية أسرتها بجانب عملها.

مرض زوجها بسرطان الكبد

مرض الزوج بمرض «سرطان في الكبد» واستمرت رحلة العلاج لمدة عامين كاملين، فكانت ترافقه خلال السفر إلى محافظة أخرى لتتلقى العلاج، وتترك أولادها الصغار في رعاية ابنتيها الكبار حيث كان الابن الأصغر لا يتعدى 7 أشهر.

تقوم بأعمال البناء بنفسها

توفى الزوج في عام 2007، وكان عمرها في هذا الوقت 39 عاما، تاركا لها 4 أبناء أكبرهم تؤام في الصف الأول الثانوي، وبنت في الثالث الابتدائي ورضيع لا يتعدى العامان من عمره، كانت تسكن في سكن إداري فقامت بتركه، ومن مكافأة الزوج قامت ببناء منزل صغير لها ولأولادها، وكانت تقوم بأعمال البناء بنفسها لتوفير مصاريف الدروس لأبنائها التوأم.

التحق التوأم بكلية التربية والأخرى بمعهد تكنولوجيا، أما الابنة الوسطى والابن فكانوا بدراستهم بالأزهر وكانوا متفوقين ويحفظون القرآن الكريم، وفازوا في مسابقة القرآن الكريم وكانت الجائزة للأم عمرة، واستمر كفاح الأم حتى حصلت الابنتان التؤام على مؤهلات جامعية بتقدير مرتفع، وتم تجهيزهن وزواجهن.

كما تخرجت الابنة الثالثة وحصلت على بكالوريوس زراعة، وتزوجت وتخرج الابن الأصغر وحصل على بكالوريوس زراعة ويعمل بالأعمال حرة، ومازال عطائها مستمر نحو أسرتها وأحفادها.