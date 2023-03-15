«مصر للطيران للشحن الجوي» تنقل شحنات لحوم مبردة من تشاد للقاهرة

قال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من منطلق المسئولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران، تعاقدت الشركة مع إحدى الشركات المصرية الكبري المتخصصة في مجال توريد اللحوم المبردة على نقل سلسلة من شحنات اللحوم المبردة بواقع 55 طنا للشحنة على متن طائرتها من طراز A330-200 من العاصمة التشادية إنجامينا إلى القاهرة.

زكريا: أسطول الشركة الحالي 4 طائرات شحن جوي في خدمة الوطن

ووفقا لبيان صحفي، أكد زكريا أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول الشحنة وتقديم سعر تنافسي للشحنة لضمان وصولها بسعر مناسب للمستهلك المصري.

تقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول الشحنة

وأضاف الطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأن الشحنة الأولي، وصلت إلى مجمع البضائع بمطار القاهرة يوم الإثنين 13 مارس، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتوفير المبردات اللازمة لضمان وصول الشحنة بأمان، ومن المقرر تسيير رحلتين منتظمتين أسبوعيا من إنجامينا إلى القاهرة لنقل باقي الشحنات وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بإجمالي نحو 600 ألف طن.

طائرة بضائع جديدة من طراز B737-800SF

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تسلمت مؤخراً طائرة بضائع جديدة من طراز B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن جوي في إطار دعم الأسطول واستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات وكلاء الشحن ليصبح أسطول الشركة الحالي 4 طائرات شحن جوي في خدمة الوطن.