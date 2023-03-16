 4 مشاهد تلخص مقتل شاب بسبب «خبطة موتوسيكل» في القاهرة.. المتهم رفض الاعتذار

تجري جهات التحقيق في محافظة الجيزة تحقيقات في واقعة مقتل شاب يدعى «حسام» بـ3 طعنات في أماكن متفرقة من جسده على يد عاطل داخل إحدى شوارع منطقة العمرانية، وبعد اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة، أمرت بحبسه 4 أيام، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في مكان وقوعها.

مشاهد الواقعة

ويلخص هذه الواقعة عددًا من المشاهد، أولها أنه أثناء مرور خال المجني عليه بالقرب من مسرح الجريمة ولاحظ نشوب مشادة كلامية بينه وبين المتهم، وحينما سأل ابن شقيقته عما يحدث، فأخبره أنه دون قصد «داس على رجل المتهم بالموتوسيكل، واعتذر له، ولكن المتهم لم يقبل الاعتذار».

وفى المشهد الثاني، رفض المتهم قبول الاعتذار، وأخرج مطواه من طيات ملابسه وسدد للمجنى عليه 3 طعنات في أماكن متفرقة من جسده، ليسقط الضحية غارقًا وسط بركة من الدماء.

أما المشهد الثالث، فبعد أقل من 3 دقائق حضرت والدة المجني عليه لتشاهد نجلها قتيلًا وسط الشارع، وأصبح جثة هامدة، تعالت صرخاتها وتجمع الأهالي حولها، وأغشي عليها وسقطت أرضًا ليحاول المحيطيون بها إفاقتها.

وفى المشهد الرابع، حضرت سيارات الشرطة وجهات التحقيق، وتبين أن المجنى عليه «حسام.م» يبلغ من العمر 23 عامًا تلقى 3 طعنات على يد المتهم بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح رامي عبدالمنعم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7، كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».