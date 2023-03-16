مأمورو أقسام ومراكز الشرطة يطلقون مبادرة لدعم محدودي الدخل بكل الدوائر

أطلق مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم أهالينا من محدودي الدخل، بكل دوائر مراكز وأقسام الشرطة، لتوزيع عبوات غذائية عليهم بمكان تواجدهم.

وقام مأموري مراكز وأقسام الشرطة بمديريات أمن (السويس - الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – الشرقية – الوادى الجديد – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ) بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل مديرية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستمرارا للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان.