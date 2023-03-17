استعدادات مساجد شمال سيناء لاستقبال شهر رمضان.. «صيانة وتطهير وتغيير فرش»

تسابق مديرية أوقاف شمال سيناء، الزمن من أجل إظهار الجانب الحضاري والمتميز لمساجد المحافظة، استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث بدأت جميع المساجد بتعليمات من مديرية الأوقاف، بالعمل على تنظيف وتهئية المساجد، من خلال صيانة المراحيض وتغيير الفرش في بعض المساجد، وإصلاح مكبرات الصوت، وتغيير أخرى.

استعدادات مسجد النصر

وقال الشيخ محمد عزام خطيب وإمام مسجد النصر، أحد أكبر مساجد شمال سيناء، لـ«الوطن»، إن مسجد النصر جاهز تماما لصلاة التراويح، من خلال مصلى الرجال بالطابق الأول، ومصلى النساء بالطابق العلوي، موضحا أن صلاة التراويح ستتم بشكل طبيعي دون أي محاذير أو تنبيهات، مطالبا المصلين بالمحافظة على مكان الوضوء الذي تمت صيانته مؤخرا، وبعض الأدوات الكهربائية ومكبرات الصوت.

صيانة مسجد الرفاعي

ومن ناحية أخرى أكد الشيخ إبراهيم عبد الحميد، إمام وخطيب مسجد الرفاعي بوسط العريش، لـ«الوطن»، أنه تم تغيير فرش المسجد بالكامل، وانتهت بالفعل عملية الطلاء، وتم عمل صيانة للمراحيض ومكان الوضوء.

وأضاف الشيخ إبراهيم، أن الدروس والخطب سيتم تكثيفها بحسب الجدول الموزع من مديرية الأوقاف، والتنسيق ما بين شيوخ الدعوة في الأزهر الشريف، وشيوخ الأوقاف، والدروس عبارة عن تعليم الناس أمور دينهم والعقيدة الإسلامية السمحاء.

تهيئة المساجد لاستقبال رمضان

وفي السياق ذاته، كلف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بشكل عاجل، قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق لمتابعة تنظيف أسطح المساجد وإصلاح مزاريب تصاريف مياه الأمطار، تحسبًا للظروف الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وأيضا العمل على تنظيف المداخل الخاصة بالمساجد، والعمل على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان.